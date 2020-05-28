Раненого лося из Ярославля перевезли в лес
В Дзержинский район Ярославля в очередной раз забрел лесной обитатель, на этот раз – раненый. У зверя была повреждена нога. Ярославцы позвонили в департамент охраны окружающей среды и на место выехали специалисты.
- Животное было обездвижено и осмотрено. Выявили незначительное повреждение передней конечности. Травма неопасная, жизни зверя не угрожает, поэтому лося вывезли на территорию лесного массива вдали от города и выпустили, - рассказал заместитель председателя комитета охраны животного мира Владимир Сафонов.
Охотинспекторы продолжают патрулировать лесные массивы рядом с Ярославлем.
Лось на Волге около Мостоотряда.группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU