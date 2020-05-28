2020-05-28T15:23:38+03:00
Дом. Семья

Раненого лося из Ярославля перевезли в лес

Сохатого осмотрели и нашли незначительные повреждения
Полина Вачнадзе
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Лося увезли в лесЛося увезли в лесФото: Правительство Ярославской области
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В Дзержинский район Ярославля в очередной раз забрел лесной обитатель, на этот раз – раненый. У зверя была повреждена нога. Ярославцы позвонили в департамент охраны окружающей среды и на место выехали специалисты.

- Животное было обездвижено и осмотрено. Выявили незначительное повреждение передней конечности. Травма неопасная, жизни зверя не угрожает, поэтому лося вывезли на территорию лесного массива вдали от города и выпустили, - рассказал заместитель председателя комитета охраны животного мира Владимир Сафонов.

Охотинспекторы продолжают патрулировать лесные массивы рядом с Ярославлем.

Лось на Волге около Мостоотряда.группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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