Роспотребнадзор попросил ярославцев бросить пить и курить на время пандемии

28 Май 2020 2020-05-28T13:45:59+03:00

У курильщиков COVID-19 протекает в тяжелой форме. ФОТО: Управление Роспотребнадзора по Ярославской области

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Роспотребнадзор по Ярославской области опубликовал информацию об особом вреде курения и употребления алкоголя во время пандемии по коронавирусу.

По данным специалистов, у курильщиков COVID-19 чаще всего протекает в тяжелой форме, так как курение ухудшает работу легких и организму труднее бороться с заболеванием. Также курение повышает риск заражения «короной» через рот.

Развеяли медики и миф о том, что алкоголь с высоким содержанием спирта убивает вирус, вызывающий COVID-19.

- Употребление любых алкогольных напитков связано с рисками для здоровья, но употребление этилового спирта (этанола), в особенности разбавленного метанолом, может привести к тяжелым последствиям, в том числе к смертельному исходу, - говорится на сайте ведомства.

А так как спиртное негативно влияет на иммунную систему человека, употребление алкоголя следует свести к минимуму, а сейчас особенно.

ИСТОЧНИК KP.RU