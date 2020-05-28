Ярославцы стали в два раза чаще подключать видеонаблюдение

28 Май 2020 2020-05-28T12:50:13+03:00

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Более двух тысяч жителей Ярославской области пользуются видеонаблюдением от «Ростелекома». По сравнению с весенними месяцами прошлого года спрос на эту услугу вырос вдвое. Сервис работает на сетях любых провайдеров. При помощи интеллектуальной камеры абонент может наблюдать за происходящим в доме или на улице.

- Видеонаблюдение «Ростелекома» поможет во многих жизненных ситуациях. С ним легко присматривать, например, за детьми или пожилыми родственниками, контролировать сохранность квартиры, загородного дома и автомобиля во дворе, проследить, как ведут себя домашние животные. Причем в одном приложении могут быть объединены камеры, установленные не только по разным адресам, но и в разных городах. А рост популярности сервиса свидетельствует о том, что услуга востребована и помогает многим чувствовать себя спокойным за своих близких и дом, - сказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

Управлять камерой можно через web-интерфейс и бесплатное мобильное приложение. Внутренняя цифровая HD-видеокамера оснащена инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения.

Это позволяет снимать видео в темноте, беседовать с домочадцами и получать уведомления о звуках и перекрытии обзора камеры. Видеозаписи с камер хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа. Камеру легко установить самостоятельно или можно обратиться в компанию за бесплатной помощью.

Видеонаблюдение совместимо с системой «Умный дом» «Ростелекома». Это комплексное решение для безопасности, включающее в себя датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, задымления, умные розетки, лампочки и другие устройства, сообщает пресс-служба оператора.