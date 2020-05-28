Рыбинец пошел на преступление, чтобы сделать подарок матери

28 Май 2020 2020-05-28T12:52:12+03:00

Изменить размер текста: A A

19-летнего жителя Рыбинска будут судить за покушение на кражу со взломом. В ночь на 8 марта молодой человек, будучи изрядно подшофе, разбил стекло входной двери магазина и украл из кассы 3600 рублей. Уходя, ночной вор прихватил с собой сигареты и алкоголь на 8 тысяч рублей. Однако скрыться с добычей злоумышленник не успел – на место преступления приехала вневедомственная охрана и быстро скрутила налетчика.

Так как преступление произошло накануне Международного женского дня, молодой человек рассказал следователям душещипательную историю о том, что ему не хватило денег на подарок маме, поэтому он и пошел на кражу. Но подарком маме на праздник стало уголовное дело непутевого сына.

- Вину свою рыбинец признал полностью и заявил ходатайство о прекращении дела за примирением сторон, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. – Дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU