2020-05-28T12:23:14+03:00
Общество

ЕГЭ в Ярославской области: очная сдача начнется с 3 июля

Пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня
Полина Вачнадзе
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3 июля пройдут экзамены по географии, литературе и информатике3 июля пройдут экзамены по географии, литературе и информатикеФото: Олег УКЛАДОВ
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Ярославские школы начали готовиться к ЕГЭ. В этом году особенностей его проведения будет как никогда много: повлияло и новое расписание, и ужесточение санитарных норм.

– Сейчас главной целью является создание безопасных условий для проведения ЕГЭ, – отметила директор департамента образования Ирина Лобода. – В Ярославской области участвовать в ЕГЭ планировали более 6 тысяч человек, но теперь их количество может измениться – ведь сдавать его будут только те, кто поступает в вузы.

В зависимости от того, сколько человек заявятся на экзамены, будут определять количество пунктов для его проведения и число аудиторий. При этом должны строго соблюдаться требования Роспотребнадзора о социальной дистанции – расстояние между выпускниками не может быть меньше 1,5 метров. Также у всех входящих собираются проверять температуру бесконтактными термометрами, установят дозаторы с антисептиками, экзаменаторов обяжут надеть маски и перчатки.

Для проработки всех деталей сначала проведут пробные экзамены, без присутствия школьников. Они назначены на 29 и 30 июня. Очная сдача стартует 3 июля. На этот день назначены экзамены по географии, литературе и информатике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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