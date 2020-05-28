Ярославские пляжи начали готовить к летнему сезону
Несмотря на сложившуюся ситуацию, ярославские спасатели начали готовить пляжи к купальному сезону. Уже провели уборку и благоустроили территорию поста на Тверицком пляже, установили причал для стоянки спасательных катеров. Он необходим, так как глубина в месте расположения поста небольшая, а причал позволит оперативно реагировать на ЧП на воде, когда дорога каждая минута.
На очереди подготовка постов на Центральном и Дзержинском пляжах, там планируют все сделать до конца этой недели. Уже сделан запас спасательных кругов и жилетов, средств для оказания первой помощи.
К дежурству на пляжах спасатели приступят уже 1 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU