Ярославские пляжи начали готовить к летнему сезону

28 Май 2020 2020-05-28T11:56:10+03:00

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Несмотря на сложившуюся ситуацию, ярославские спасатели начали готовить пляжи к купальному сезону. Уже провели уборку и благоустроили территорию поста на Тверицком пляже, установили причал для стоянки спасательных катеров. Он необходим, так как глубина в месте расположения поста небольшая, а причал позволит оперативно реагировать на ЧП на воде, когда дорога каждая минута.

На очереди подготовка постов на Центральном и Дзержинском пляжах, там планируют все сделать до конца этой недели. Уже сделан запас спасательных кругов и жилетов, средств для оказания первой помощи.

К дежурству на пляжах спасатели приступят уже 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU