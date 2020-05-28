В Ярославской области с COVID-19 госпитализированы 653 пациента
В Ярославской области еще 84 человека подхватили коронавирусную инфекцию, вписались 37 жителей региона.
Госпитализировано на данный момент 684 пациента: 287 человек с подтвержденным COVID-19, 397 – с его типичной клиникой. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, 22 – в тяжелом, 160 человек, по оценке врачей, в состоянии средней тяжести и 2043 – в удовлетворительном.
На обязательной изоляции 184 ярославца, на карантине – 2776.
Заболевших с начала периода - 2892:
Ярославль – 1557;
Рыбинск – 340;
Гаврилов-Ямский МР – 190;
Ярославский МР – 130;
Ростовский МР – 127;
Переславский городской округ – 115;
Тутаевский МР – 104;
Рыбинский МР – 92;
Некрасовский МР – 58;
Борисоглебский МР – 44;
Большесельский МР – 38;
Угличский МР – 30;
Некоузский МР – 23;
Даниловский МР – 18;
Пошехонский МР – 10;
Брейтовский МР – 7;
Первомайский МР – 6;
Мышкинский МР – 2;
Любимский МР – 1.
ИСТОЧНИК KP.RU