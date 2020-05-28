2020-05-28T11:13:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области с COVID-19 госпитализированы 653 пациента

За сутки список заболевших пополнился 84 фамилиями
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области еще 84 человека подхватили коронавирусную инфекцию, вписались 37 жителей регионаВ Ярославской области еще 84 человека подхватили коронавирусную инфекцию, вписались 37 жителей регионаФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области еще 84 человека подхватили коронавирусную инфекцию, вписались 37 жителей региона.

Госпитализировано на данный момент 684 пациента: 287 человек с подтвержденным COVID-19, 397 – с его типичной клиникой. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, 22 – в тяжелом, 160 человек, по оценке врачей, в состоянии средней тяжести и 2043 – в удовлетворительном.

На обязательной изоляции 184 ярославца, на карантине – 2776.

Заболевших с начала периода - 2892:

Ярославль – 1557;

Рыбинск – 340;

Гаврилов-Ямский МР – 190;

Ярославский МР – 130;

Ростовский МР – 127;

Переславский городской округ – 115;

Тутаевский МР – 104;

Рыбинский МР – 92;

Некрасовский МР – 58;

Борисоглебский МР – 44;

Большесельский МР – 38;

Угличский МР – 30;

Некоузский МР – 23;

Даниловский МР – 18;

Пошехонский МР – 10;

Брейтовский МР – 7;

Первомайский МР – 6;

Мышкинский МР – 2;

Любимский МР – 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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