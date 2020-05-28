2020-05-28T10:13:32+03:00
Общество

В Ярославле на Тутаевском шоссе начали самый сложный этап работ

Запланировано переустройство, капитальный ремонт и строительство инженерных сетей
Полина Вачнадзе
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На Тутаевском шоссе начали самый сложный этап работНа Тутаевском шоссе начали самый сложный этап работФото: Мэрия Ярославля
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На Тутаевском шоссе от улицы Панина до Урицкого приступили к третьему, самому сложному, этапу работ. Запланировано переустройство, капитальный ремонт и строительство инженерных сетей.

— Первый этап начался 15 мая на участке от проспекта Дзержинского до дома № 70. Для жителей Мостоотряда и учебного центра РЖД организованы проезды, по которым можно выехать направо на Тутаевское шоссе и далее на улицу Панина и Ленинградский проспект. Вторым этапом предусмотрено перекрытие участка от улицы Урицкого до поликлиники № 5. Планируем начать работы с 1 июня. Но стоит отметить, что на данном участке подрядная организация приступит к производству работ после комиссионного обследования всех объездных и подъездных путей. Для обеспечения транспортной доступности до 1 июня будут проведены необходимые мероприятия по отсыпке проспекта Дзержинского на участке от улицы Блюхера до Ленинградского проспекта, — отметил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Сейчас на перекрытом участке разбирают асфальт – идет подготовка к ремонту коммуникаций: ливневой канализации, водопровода, сетей связи, газопровода.

С началом ремонтных работ изменились маршруты движения общественного транспорта. Автобусы №4Т, 6, 23 и маршрутки №47 и 96 будут ездить по улице Урицкого, Ленинградскому проспекту и улице Панина. Автобус №10 – от остановки «Фабрика «Красный Перевал» по Тутаевскому шоссе, улице Панина, Ленинградскому проспекту, Урицкого и до улицы Елены Колесовой.

С маршрута №10 автобусы частично перекинут на маршрут №11. А трамвай №9 станет ходить в две смены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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