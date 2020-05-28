В Ярославском районе нашли боеприпасы
На место выезжали сотрудники ОМОН
В Ярославском районе нашли боеприпасы. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области
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Очередные неразорвавшиеся снаряды нашли в Ярославской области, а именно, в поселке Бор Ярославского района. Боеприпасы на своем земельном участке обнаружил местный житель и сразу же позвонил в правоохранительные органы.
На место выехали сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по региону. Они определили, что находка – 76-миллиметровые снаряды времен Великой Отечественной войны.
- Снаряды поместили в защитный контейнер и уничтожили на полигоне, - рассказали в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU