2020-05-28T08:32:07+03:00
Общество

На проспекте Ленина в Ярославле убирают арки-сердца

Конструкции признали аварийными
Светлана Крутикова
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Арки-сердца признали аварийнымиАрки-сердца признали аварийнымиФото: Мэрия Ярославля
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Вчера, 27 мая, сотрудники «Горзеленхозстроя» начали разбирать арки-сердца на проспекте Ленина. Их признали аварийными

- Конструкции пришли в негодность. На них видны следы ржавчины, а в некоторых местах образовались серьезные дефекты. От взаимодействия с водой арки начали разрушаться. В таком состоянии они представляют опасность для прохожих. Чтобы избежать несчастных случаев, конструкции решили убрать, - рассказал и.о. директора «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов.

Арки на проспекте Ленина, по инициативе бывшего мэра Владимира Слепцова, установили в 2017 году. Появится ли что-то на их месте, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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