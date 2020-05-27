МЧС: в Ярославской области в ближайшие часы ухудшится погода
Ожидается гроза и сильный ветер
В ближайшие часы в регионе ожидается гроза и сильный ветерФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Ухудшение погодных условий в Ярославской области ожидается в ближайшие часы 27 мая. В отдельных районах региона может начаться гроза. Порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Непогода сохранится в течение всего вечера.
Из-за неблагоприятных погодных условий могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с повреждениями ЛЭП и линий связи. Не исключены обрушения слабо укрепленных и ветхих крыш и конструкций, а также нарушения в работе ЖКХ.
ИСТОЧНИК KP.RU