МЧС: в Ярославской области в ближайшие часы ухудшится погода

27 Май 2020 2020-05-27T17:33:59+03:00

В ближайшие часы в регионе ожидается гроза и сильный ветер Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Ухудшение погодных условий в Ярославской области ожидается в ближайшие часы 27 мая. В отдельных районах региона может начаться гроза. Порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Непогода сохранится в течение всего вечера.

Из-за неблагоприятных погодных условий могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с повреждениями ЛЭП и линий связи. Не исключены обрушения слабо укрепленных и ветхих крыш и конструкций, а также нарушения в работе ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU