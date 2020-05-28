На ярославских пригородных маршрутах появятся новые остановки
На маршрутах некоторых пригородных автобусов появятся дополнительные остановки. Все изменения, по словам и. о. директора департамента транспорта Анатолия Бойко, внесли по просьбам жителей региона.
Какие остановки появятся:
«Кладбище Селифонтово» - на маршрутах №110 Ярославль - Военный городок и №233 Ярославль - Ростов;
«Поворот на Кузьминское» - на маршруте №164 Ярославль (Ярославль-Главный) - Большое Село;
«Поворот на Щедрино» - на маршруте №176 Ярославль (Ярославль-Главный) - Щедрино;
«Кулаково», «Троицкая Слобода» - на маршруте №501 Переславль - Ярославль;
«Шамнино» - на маршруте №502 Ярославль - Углич (через Большое Село);
«Красная площадь» - на маршруте №520 Любим - Ярославль (через Середу).
Изменения начнут действовать со второй половины июня.
ИСТОЧНИК KP.RU