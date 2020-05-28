2020-05-28T09:06:46+03:00
Общество

На ярославских пригородных маршрутах появятся новые остановки

Изменения начнут действовать со второй половины июня
Светлана Крутикова
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На маршрутах некоторых пригородных автобусов появятся дополнительные остановкиНа маршрутах некоторых пригородных автобусов появятся дополнительные остановкиФото: Правительство Ярославской области
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На маршрутах некоторых пригородных автобусов появятся дополнительные остановки. Все изменения, по словам и. о. директора департамента транспорта Анатолия Бойко, внесли по просьбам жителей региона.

Какие остановки появятся:

«Кладбище Селифонтово» - на маршрутах №110 Ярославль - Военный городок и №233 Ярославль - Ростов;

«Поворот на Кузьминское» - на маршруте №164 Ярославль (Ярославль-Главный) - Большое Село;

«Поворот на Щедрино» - на маршруте №176 Ярославль (Ярославль-Главный) - Щедрино;

«Кулаково», «Троицкая Слобода» - на маршруте №501 Переславль - Ярославль;

«Шамнино» - на маршруте №502 Ярославль - Углич (через Большое Село);

«Красная площадь» - на маршруте №520 Любим - Ярославль (через Середу).

Изменения начнут действовать со второй половины июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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