2020-05-27T16:17:46+03:00
Происшествия

В день выхода на свободу ярославец снова пошел на преступление

На воле 32-летний мужчина пробыл меньше недели
Полина Вачнадзе
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На путь исправления подозреваемый не всталНа путь исправления подозреваемый не всталФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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32-летний ярославец, несмотря на свой далеко не преклонный возраст, был судим уже пять раз. Последний раз мужчина провел в местах не столь отдаленных 2,4 года, сидел за кражу. Не за горами и шестая ходка: 22 мая, только-только освободившись, он взялся за старое. От рук рецидивиста пострадала его соседка, женщина лишилась 6,5 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба гражданину". Только несколько дней злоумышленник подышал воздухом свободы и его снова взяли.

- В судебном заседании было установлено, что на путь исправления подозреваемый не встал, совершил преступление в день освобождения из мест лишения свободы, ранее судим пять раз. Суд, учитывая все эти обстоятельства, принял решение заключить рецидивиста под стражу на время следствия, - сообщили в прокуратуре Дзержинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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