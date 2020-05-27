2020-05-27T15:44:41+03:00
Общество

Волна автопожаров в Ярославле: сгорели две машины

Причины возгораний пока неизвестны
Светлана Крутикова
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На Московском проспекте горит автомобиль. ФОТО: скрин с видеоНа Московском проспекте горит автомобиль. ФОТО: скрин с видео
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На Московском проспекте у магазина «Спортмастер» загорелся автомобиль. Очевидцы засняли происшествие и выложили запись в социальных сетях.

Легковушка практически наполовину охвачена огнем, на месте работают спасатели. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что пострадали два автомобиля - «Шкода Фабиа» и «Шевроле Авео». На кадрах видно, что припаркованную рядом с горящей иномаркой машину отогнали, она не успела серьезно пострадать. Ключи от второй машины, как пишут в комментариях, передал сотрудникам МЧС сам владелец.

Буквально через 20 минут в сети появилось еще одно видео. И вновь в объективе горящий автомобиль. ЧП произошло около детского сада №19 на проезде Матросова. Машина полностью охвачена огнем. На место происшествия уже прибыли спасатели.

Причины автопожаров пока не установлены. Ярославцы же выдвигают свои версии произошедшего. Одни считают, что это поджоги. Другие не исключают, что причиной возгорания могло стать замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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