Миллион перчаток, 800 тысяч масок. Запаса средств защиты в ярославских больницах должно хватить на 2-4 недели

27 Май 2020 2020-05-27T14:18:05+03:00

Закуплено более миллиона пар перчаток, 800 тысяч масок. 180 тысяч шапочек, 43 тысячи защитных костюмов, 18 тысяч респираторов. Фото: Правительство Ярославской области

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В лечебных учреждениях Ярославской области создан запас средств защиты. Сейчас здесь более миллиона пар перчаток, 800 тысяч масок. 180 тысяч шапочек, 43 тысячи защитных костюмов, 18 тысяч респираторов, антисептики и дезинфицирующие средства. По данным департамента здравоохранения, этого должно хватить на 2-4 недели работы. Запасы пополняются регулярно.

Еженедельно ведется мониторинг наличия жизненно важных, в том числе противовирусных, препаратов. В лечебных учреждениях, где оказывается помощь, коронавирусным больным, должен быть создан двухнедельный запас лекарств, рекомендованных для лечения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU