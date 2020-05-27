Миллион перчаток, 800 тысяч масок. Запаса средств защиты в ярославских больницах должно хватить на 2-4 недели
В лечебных учреждениях Ярославской области создан запас средств защиты. Сейчас здесь более миллиона пар перчаток, 800 тысяч масок. 180 тысяч шапочек, 43 тысячи защитных костюмов, 18 тысяч респираторов, антисептики и дезинфицирующие средства. По данным департамента здравоохранения, этого должно хватить на 2-4 недели работы. Запасы пополняются регулярно.
Еженедельно ведется мониторинг наличия жизненно важных, в том числе противовирусных, препаратов. В лечебных учреждениях, где оказывается помощь, коронавирусным больным, должен быть создан двухнедельный запас лекарств, рекомендованных для лечения COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU