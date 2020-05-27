2020-05-27T14:18:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Миллион перчаток, 800 тысяч масок. Запаса средств защиты в ярославских больницах должно хватить на 2-4 недели

Запасы регулярно пополняются
Полина Вачнадзе
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Закуплено более миллиона пар перчаток, 800 тысяч масок. 180 тысяч шапочек, 43 тысячи защитных костюмов, 18 тысяч респираторов.Закуплено более миллиона пар перчаток, 800 тысяч масок. 180 тысяч шапочек, 43 тысячи защитных костюмов, 18 тысяч респираторов.Фото: Правительство Ярославской области
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В лечебных учреждениях Ярославской области создан запас средств защиты. Сейчас здесь более миллиона пар перчаток, 800 тысяч масок. 180 тысяч шапочек, 43 тысячи защитных костюмов, 18 тысяч респираторов, антисептики и дезинфицирующие средства. По данным департамента здравоохранения, этого должно хватить на 2-4 недели работы. Запасы пополняются регулярно.

Еженедельно ведется мониторинг наличия жизненно важных, в том числе противовирусных, препаратов. В лечебных учреждениях, где оказывается помощь, коронавирусным больным, должен быть создан двухнедельный запас лекарств, рекомендованных для лечения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Миллион перчаток, 800 тысяч масок. Запаса средств защиты в ярославских больницах должно хватить на 2-4 недели
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