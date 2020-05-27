Соблюдаем дистанцию: ярославец ждал автобус на стене остановки

27 Май 2020 2020-05-27T13:49:28+03:00

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Некоторые ярославцы весьма своеобразно соблюдают масочный режим и социальную дистанцию в полтора метра. Таком необычным способом юный ярославец решил обезопасить себя и окружающих. На фото четко не видно, но есть предположение, что подросток в противогазе, видимо, медицинской маске он не доверяет.

В социальной сети пользователи высказали свои предположения на тему, что происходит.

- Держит дистанцию, - считает большинство.

- Клад ищет, - пишет участник группы "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте.

- Что непонятного, автобус ждет...

- Русский Воркаут - бессмысленный и беспощадный.

- Кажется в руках у него желтенькое табло с расписанием движения транспорта, - выдвинула свое предположение Оля Кузнецова.

- Автобус высматривает, хочет успеть занять место поудобнее.

ИСТОЧНИК KP.RU