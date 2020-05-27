Прокуратура потребовала дать свет на дороге в Переславском районе

27 Май 2020 2020-05-27T15:41:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Информация об отсутствии освещения на дороге "Переславль - Владимир" поступила в прокуратуру области от ГИБДД. Проверка показала, что на дороге, которая проходит через поселок Рязанцево в Переславском районе, на расстоянии 100 метров до населенного пункта и после него света действительно нет.

- Это создает угрозу участникам дорожного движения. Прокуратура Ярославской области направила предписание в департамент дорожного хозяйства региона, сейчас оно находится на рассмотрении. Ситуация на контроле, - сказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU