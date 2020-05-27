Прокуратура потребовала дать свет на дороге в Переславском районе
Освещения нет на трассе у поселка Рязанцево
Спасают только фарыФото: Прокуратура Ярославской области
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Информация об отсутствии освещения на дороге "Переславль - Владимир" поступила в прокуратуру области от ГИБДД. Проверка показала, что на дороге, которая проходит через поселок Рязанцево в Переславском районе, на расстоянии 100 метров до населенного пункта и после него света действительно нет.
- Это создает угрозу участникам дорожного движения. Прокуратура Ярославской области направила предписание в департамент дорожного хозяйства региона, сейчас оно находится на рассмотрении. Ситуация на контроле, - сказали в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU