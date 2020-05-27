2020-05-27T09:59:08+03:00
Общество

В Ярославской области в отношении директора "Южного водоканала" проведут проверку

Чиновник прилюдно оскорбил старосту соседнего дома
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Глава региона поручил провести служебную проверку. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтактеГлава региона поручил провести служебную проверку. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте
Изменить размер текста:

Разобраться в скандальном инциденте потребовал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Несколько дней назад руководитель "Южного водоканала" крайне агрессивно отреагировал на замечание старосты соседнего дома - тот потребовал от чиновника и его семьи соблюдать режим самоизоляции и не гулять на детской площадке. В ответ получил от Игоря Кузнецова оскорбления. Происходило все в присутствии полицейского, который промолчал.

Позже чиновник заявил, что его спровоцировали.

- Разговоры про провокацию не могут быть оправдание. Нужно держать себя в руках и не опускаться до оскорблений, - отреагировал на своей странице в социальной сети Дмитрий Миронов. - Скандальный инцидент с участием директора «Южного водоканала» требует тщательного разбирательства. Ни один представитель власти не должен вести себя подобным образом, это порочит всю государственную систему.

Глава региона поручил провести служебную проверку, а по ее итогам будут сделаны соответствующие выводы.

Кстати, за последние дни "Южный водоканал" уже не первый раз попадает в поле зрения СМИ. Жители Ростова Великого жалуются на отвратительное качество водопроводной воды. А за воду в городе отвечает именно эта организация. В комментариях к посту Дмитрия Миронова ростовцы не смогли промолчать.

- Дмитрий Юрьевич, в свете возросшего внимания к директору «Южного Водоканала» было бы очень кстати, если бы региональные власти обратили внимание на проблему воды в Ростове Великом. Сам Кузнецов говорит, что жить в Ростове Великом невозможно - нет ни нормального освещения, ни дорог! Вот только еще про качество воды забыл упомянуть. У нас только центр сделали для красивой «картинки», а доступ к чистой воде не обеспечили. Думали, Ваш приезд на Водоканал в 2018 г. что-то изменит, но кажется, не дождемся перемен, - пишет Виталий Ростовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области определили больницы, где будут долечиваться пациенты с COVID-19
В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг
98 ярославцев попались на нарушении масочного режима
В Ярославле микроавтобус столкнулся с внедорожником и снес столб
Коронавирус в Ярославской области 27 мая: идем на спад?
Жители Ярославской области могут принять участие в акции «Безналичный июнь»
В Ярославле водитель маршрутки, дважды за год попавший в ДТП, остался без прав
Рыбинец чуть не лишился уха из-за бывшей девушки
В Ярославской области в отношении директора "Южного водоканала" проведут проверку
В Ярославле прошла операция по спасению птенца
В Ярославле конфликт двух знакомых закончился летальным исходом
Кафе в центре Ярославля, несмотря на ограничения, открылось для посетителей
У ярославского бизнесмена за долги отобрали катер
В Ярославле на карантин закрывается детский сад в центре города
В Ярославской области потратят 15 миллионов рублей на покупку новых COVID-тестов
В ярославских почтовых отделениях установили защитные экраны
Ярославские депутаты будут экономить на бумаге
В Ярославле возобновили строительство еще одной «долевки»
В Рыбинске мотоциклист влетел в легковушку
Ярославна заступилась за сожителя и избила полицейского
Двое ярославцев расплачивались в магазинах и кафе фальшивыми купюрами