В Ярославской области в отношении директора "Южного водоканала" проведут проверку

27 Май 2020 2020-05-27T09:59:08+03:00

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Разобраться в скандальном инциденте потребовал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Несколько дней назад руководитель "Южного водоканала" крайне агрессивно отреагировал на замечание старосты соседнего дома - тот потребовал от чиновника и его семьи соблюдать режим самоизоляции и не гулять на детской площадке. В ответ получил от Игоря Кузнецова оскорбления. Происходило все в присутствии полицейского, который промолчал.

Позже чиновник заявил, что его спровоцировали.

- Разговоры про провокацию не могут быть оправдание. Нужно держать себя в руках и не опускаться до оскорблений, - отреагировал на своей странице в социальной сети Дмитрий Миронов. - Скандальный инцидент с участием директора «Южного водоканала» требует тщательного разбирательства. Ни один представитель власти не должен вести себя подобным образом, это порочит всю государственную систему.

Глава региона поручил провести служебную проверку, а по ее итогам будут сделаны соответствующие выводы.

Кстати, за последние дни "Южный водоканал" уже не первый раз попадает в поле зрения СМИ. Жители Ростова Великого жалуются на отвратительное качество водопроводной воды. А за воду в городе отвечает именно эта организация. В комментариях к посту Дмитрия Миронова ростовцы не смогли промолчать.

- Дмитрий Юрьевич, в свете возросшего внимания к директору «Южного Водоканала» было бы очень кстати, если бы региональные власти обратили внимание на проблему воды в Ростове Великом. Сам Кузнецов говорит, что жить в Ростове Великом невозможно - нет ни нормального освещения, ни дорог! Вот только еще про качество воды забыл упомянуть. У нас только центр сделали для красивой «картинки», а доступ к чистой воде не обеспечили. Думали, Ваш приезд на Водоканал в 2018 г. что-то изменит, но кажется, не дождемся перемен, - пишет Виталий Ростовский.

ИСТОЧНИК KP.RU