Кафе в центре Ярославля, несмотря на ограничения, открылось для посетителей

27 Май 2020 2020-05-27T08:34:40+03:00

Полиция и сотрудники мэрии провели рейд по кафе и магазинам и нашли нарушителей. ФОТО: группа "Коронавирус. Оперштаб Ярославской области" ВКонтакте

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Полиция и сотрудники мэрии провели рейд по кафе и магазинам и нашли нарушителей.

Одно из кафе на улице Революционной работало не только на вынос. На момент проверки в зале находились посетители. Аналогичную картину комиссия увидела и в баре на Нахимсона.

- Кроме того, на Советской в обычном режиме работал обувной магазин, несмотря на то что обувь не относится к товарам первой необходимости. В цветочном магазине на Свободе не был ограничен вход для покупателей, - сообщают в оперштабе по ситуации с коронавирусом.

По всем фактам нарушений проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU