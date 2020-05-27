Кафе в центре Ярославля, несмотря на ограничения, открылось для посетителей
Полиция и сотрудники мэрии провели рейд по кафе и магазинам и нашли нарушителей.
Одно из кафе на улице Революционной работало не только на вынос. На момент проверки в зале находились посетители. Аналогичную картину комиссия увидела и в баре на Нахимсона.
- Кроме того, на Советской в обычном режиме работал обувной магазин, несмотря на то что обувь не относится к товарам первой необходимости. В цветочном магазине на Свободе не был ограничен вход для покупателей, - сообщают в оперштабе по ситуации с коронавирусом.
По всем фактам нарушений проводятся проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU