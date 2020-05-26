В Ярославле возобновили строительство еще одной «долевки»

26 Май 2020 2020-05-26T15:11:37+03:00

Объект в Соколе должны были сдать шесть лет назад

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В микрорайоне Сокол возобновили строительство жилого дома компании «Кладезь». В ближайшее время подрядчик начнет возводить стены первого этажа.

- Строительство дома началось в 2012-м, ввести объект в эксплуатацию должны были в 2014 году. Однако недобросовестный застройщик остановил работы, и 156 семей не смогли получить свои квартиры. Сейчас строительство полностью возобновлено, - рассказал и. о. директора регионального департамента строительства Виктор Жучков.

В первоначальный проект внесли изменения. В 11-этажном кирпичном доме будет пять подъездов и 239 квартир. Объект сдадут в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU