2020-05-26T15:11:37+03:00
Общество

В Ярославле возобновили строительство еще одной «долевки»

Объект в Соколе должны были сдать шесть лет назад
Светлана Крутикова
Поделиться:
Дом планируют сдать в 2022 годуДом планируют сдать в 2022 годуФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В микрорайоне Сокол возобновили строительство жилого дома компании «Кладезь». В ближайшее время подрядчик начнет возводить стены первого этажа.

- Строительство дома началось в 2012-м, ввести объект в эксплуатацию должны были в 2014 году. Однако недобросовестный застройщик остановил работы, и 156 семей не смогли получить свои квартиры. Сейчас строительство полностью возобновлено, - рассказал и. о. директора регионального департамента строительства Виктор Жучков.

В первоначальный проект внесли изменения. В 11-этажном кирпичном доме будет пять подъездов и 239 квартир. Объект сдадут в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославские депутаты будут экономить на бумаге
В Ярославле возобновили строительство еще одной «долевки»
В Рыбинске мотоциклист влетел в легковушку
Ярославна заступилась за сожителя и избила полицейского
Двое ярославцев расплачивались в магазинах и кафе фальшивыми купюрами
Кинул на 30 миллионов. В Ярославле осудят злоумышленника, обманувшего друзей
В Ярославском районе иномарка сбила подростка на велосипеде
В Ярославле трудоустраивать подростков на лето начнут в июле
В Ярославской области уровень смертности снизился на 2%
Онлайн-премьера шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится в Wink
Расписание ЕГЭ в Ярославской области 2020: когда пройдут экзамены
В Ярославской области грузовой поезд сбил мужчину
В Ярославль забрела лиса с тремя лисятами
Коронавирус в Ярославской области: выздоровели 66 человек, заболели еще 94
«Впору лезть в петлю»: ярославские предприниматели просят власти о помощи
Житель Рыбинска облил знакомого краской и поджег
Специалисты объяснили, почему водопроводная вода в Ростове пахнет рыбой
Вниманию граждан, имеющих полис медицинского страхования ООО «Капитал Медицинское Страхование»
Бывшему заместителю главы двух районов Ярославля дали пять лет
Окрестности Ярославля начали патрулировать из-за диких животных
В Рыбинске приведут в порядок детский парк в Переборах
В Рыбинске обезвредили очередной снаряд
В Ярославль вернулся вежливый «Мерседес»
В Торгово-промышленной палате пройдет онлайн бизнес-форум «Уроки пандемии»
Медведя, напавшего на ярославца, проверят на бешенство еще раз