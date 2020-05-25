В Ярославской области могут ввести ограничения на продажу алкоголя

25 Май 2020 2020-05-25T14:11:38+03:00

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В Ярославской области могут ограничить продажу алкоголя в кафе, которые находятся в жилых домах. Соответствующий законопроект депутаты внесли на рассмотрение в областную думу.

Согласно федеральному закону теперь кафе, расположенные в многоквартирных домах, могут продавать алкоголь, если площадь зала не меньше 20 квадратных метров. В Ярославской области предлагают эту норму ужесточить. Торговать спиртным можно будет, если площадь не меньше 30 квадратных метров.

- Такое нововведение защитит жильцов многоквартирных домов от нарушителей общественного порядка и создаст комфортные условия для организаций общественного питания, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях, - говорится в пояснительной записке.

ИСТОЧНИК KP.RU