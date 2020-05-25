В Рыбинске подростка отобрали у отца и деда и отправили под опеку государства
Мать 15-летнего юноши умерла давно, воспитанием ребенка занимались его отец и дед, хотя, воспитанием это было назвать трудно. Семья, как это сейчас принято говорить, являлась неблагополучной.
С отцом не раз беседовали сотрудники органов опеки и попечительства, но эффекта это не дало. Родной дед не проявлял никакой инициативы в воспитании внука.
- Подросток проживал в антисанитарных условиях, часто оставался один без присмотра. Комиссия по делам несовершеннолетних обратилась в суд с заявлением о лишении отца родительских прав и взыскании алиментов, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Судебные приставы выехали по месту жительства подростка и забрали его. После медицинского осмотра в детской поликлинике, молодой человек поедет в детский дом.
ИСТОЧНИК KP.RU