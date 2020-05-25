2020-05-25T14:55:32+03:00
Общество

В Рыбинске подростка отобрали у отца и деда и отправили под опеку государства

Полина Вачнадзе
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Подростка забрали из неблагополучной семьи. ФОТО: УФССП по Ярославской областиПодростка забрали из неблагополучной семьи. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Мать 15-летнего юноши умерла давно, воспитанием ребенка занимались его отец и дед, хотя, воспитанием это было назвать трудно. Семья, как это сейчас принято говорить, являлась неблагополучной.

С отцом не раз беседовали сотрудники органов опеки и попечительства, но эффекта это не дало. Родной дед не проявлял никакой инициативы в воспитании внука.

- Подросток проживал в антисанитарных условиях, часто оставался один без присмотра. Комиссия по делам несовершеннолетних обратилась в суд с заявлением о лишении отца родительских прав и взыскании алиментов, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Судебные приставы выехали по месту жительства подростка и забрали его. После медицинского осмотра в детской поликлинике, молодой человек поедет в детский дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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