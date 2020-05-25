Опрос показал, на что готовы люди ради отдыха на пляже

25 Май 2020 2020-05-25T12:04:38+03:00

56% опрошенных решили, что в этом году останутся без отдыха на пляже Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Сервис путешествий Туту.ру выяснил у пользователей, на что они готовы пойти ради отдыха на море в этом году. Опрос проводился в группе сервиса ВКонтакте, в нем приняли участие около 2 тысяч человек.

Итак, 56% опрошенных решили, что лучше в этом году они останутся без отдыха на пляже, чем будут терпеть какие-то неудобства. Если их голоса исключить, то ответы распределились следующим образом.

50% проголосовавших готовы сдать тест на коронавирус перед поездкой или когда потребуется. 16% согласили отсидеть 2 недели в самоизоляции после возвращения, 12% не против ходить на пляж в маске, перчатках и соблюдать дистанцию. 6% опрошенных могут себе позволить заплатить за путевку больше, чем обычно. 16% согласны на все вышеперечисленное.

Также в группе сервиса путешествий участники рассказали, на что они готовы пойти ради моря, солнца и пляжа.

- Готова поехать на российские курорты.

- Готов бросить работу, жену, дом, страну…

- Готов пойти на работу, заработать и поехать на отдых

- Ради пляжного отдыха в этом году, я два года назад переехала жить на море. Хоть и не на самое теплое, но зато на море. Самое синее янтарное море.

- Перестать есть.

Некоторые были настроены весьма скептически:

- Скоро мы увидим цены на пляжный отдых и поймем, что мы ни на что не готовы и вообще не так уж и устали.

- Ни на что не готова. Поеду, когда вы все наотдыхаетесь, разъедетесь по домам, работам и т.д. да и вообще, жаба душить отдавать 100500 денег за отдых. Я лучше дачу себе куплю на них и буду там отдыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU