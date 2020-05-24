В Ярославле на месте школы Валентины Терешковой построили СТО

24 Май 2020 2020-05-24T13:50:29+03:00

Об этом на своей странице в соцсети написала градозащитница Ольга Мазанова

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- Ради этого убожества снесли ценный исторический дом. Обидно, - написала на своей странице в Фейсбуке известная градозащитница Ольга Мазанова.

Под ценным историческим домом имеется в виду школа, где училась Валентина Терешкова. Находилось здание на улице Маланова, являлось частью ансамбля поселка Текстилей. Теперь здесь то ли станция техобслуживания автомобилей, то ли очередной магазин.

- Историческая ценность снесенного здания: двухэтажное деревянное здание начальной школы фабрики «Красный Перекоп» в поселке Красный Текстильщик (с 1957 г. - поселок Текстилей) по адресу: ул. Маланова, 5, было построено в 1925 г. по проекту известного ярославского архитектора А.В.Федорова. Территория школы граничит с жилыми домами поселка Красный Текстильщик, имеющими статус объектов культурного наследия регионального значения («Дом жилой, 1926 г.» (Текстилей пос., 3 ), ««Дом жилой, 1924 г.» (Текстилей пос., 2), «Дом жилой, 1926 г.» (Текстилей пос., 4 ). Здание школы возводилось одновременно с указанными жилыми домами и является частью жилого комплекса поселка Красный Текстильщик, - рассказывает Ольга Мазанова своим подписчикам.

В конце 1940-х-1950-е годы школа носила название «Начальная школа № 10». Здесь с 1945 по 1949 годы с первого по четвертый класс училась Валентина Терешкова.

ИСТОЧНИК KP.RU