2020-05-24T11:27:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области: 107 заболевших, 10 вылечившихся

С начала пандемии в регионе больше 2,5 тысяч человек подхватили COVID-19
Полина Вачнадзе
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107 заболевших, 10 вылечившихся за сутки107 заболевших, 10 вылечившихся за суткиФото: Правительство Ярославской области
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По данным на 24 мая, в Ярославской области заболели коронавирусом еще 107 человек, выздоровели за сутки лишь 10 пациентов.

Всего заболевших с начала пандемии 2531:

Ярославль - 1384;

Рыбинск – 284;

Гаврилов-Ямский МР – 169;

Ростовский МР - 107;

Ярославский МР – 105;

Тутаевский МР - 101;

Переславский городской округ - 84;

Рыбинский МР - 76;

Некрасовский МР – 57;

Борисоглебский МР – 42;

Большесельский МР – 37;

Угличский МР – 28;

Некоузский МР – 18;

Даниловский МР – 17;

Пошехонский МР - 8;

Первомайский МР - 6;

Брейтовский МР – 5;

Мышкинский МР – 2;

Любимский МР -1.

На лечении сейчас - 2015 ярославцев. Госпитализировано 703 человека: 284 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 414 с типичной клиникой COVID-19. В тяжелом состоянии 15 заболевших, в состоянии средней тяжести - 171, в удовлетворительном - 1829. Крайне тяжелых больных, как и вчера, нет.

На обязательной изоляции сейчас 173 жителя региона, на карантине - 2290.

ИСТОЧНИК KP.RU

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