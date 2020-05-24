Коронавирус в Ярославской области: 107 заболевших, 10 вылечившихся
По данным на 24 мая, в Ярославской области заболели коронавирусом еще 107 человек, выздоровели за сутки лишь 10 пациентов.
Всего заболевших с начала пандемии 2531:
Ярославль - 1384;
Рыбинск – 284;
Гаврилов-Ямский МР – 169;
Ростовский МР - 107;
Ярославский МР – 105;
Тутаевский МР - 101;
Переславский городской округ - 84;
Рыбинский МР - 76;
Некрасовский МР – 57;
Борисоглебский МР – 42;
Большесельский МР – 37;
Угличский МР – 28;
Некоузский МР – 18;
Даниловский МР – 17;
Пошехонский МР - 8;
Первомайский МР - 6;
Брейтовский МР – 5;
Мышкинский МР – 2;
Любимский МР -1.
На лечении сейчас - 2015 ярославцев. Госпитализировано 703 человека: 284 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 414 с типичной клиникой COVID-19. В тяжелом состоянии 15 заболевших, в состоянии средней тяжести - 171, в удовлетворительном - 1829. Крайне тяжелых больных, как и вчера, нет.
На обязательной изоляции сейчас 173 жителя региона, на карантине - 2290.
ИСТОЧНИК KP.RU