В Ярославской области потеплеет на следующей неделе
К четвергу температура поднимется до 20 градусов
В Ярославской области потеплеет уже на следующей неделеФото: Полина Вачнадзе
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Холод уйдет и в Ярославскую область снова придет тепло. Ждать осталось недолго, главное, не замерзнуть в предстоящие выходные. Субботу и воскресенье температура воздуха не поднимется выше отметок в 9-10 градусов.
А потом, по данным Гидрометцентра России, температура воздуха повысится – в понедельник, 25 мая, ожидается уже 16 градусов, выглянет солнце. Дожди, правда, тоже будут, но кратковременные.
Вообще, предстоящая неделя обещает быть дождливой, но теплой. Во вторник плюс 17 градусов, в среду чуть меньше – плюс 14, почти как летом в четверг – плюс 20.
ИСТОЧНИК KP.RU