В Ярославской области потеплеет на следующей неделе

23 Май 2020 2020-05-23T10:00:18+03:00

В Ярославской области потеплеет уже на следующей неделе Фото: Полина Вачнадзе

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Холод уйдет и в Ярославскую область снова придет тепло. Ждать осталось недолго, главное, не замерзнуть в предстоящие выходные. Субботу и воскресенье температура воздуха не поднимется выше отметок в 9-10 градусов.

А потом, по данным Гидрометцентра России, температура воздуха повысится – в понедельник, 25 мая, ожидается уже 16 градусов, выглянет солнце. Дожди, правда, тоже будут, но кратковременные.

Вообще, предстоящая неделя обещает быть дождливой, но теплой. Во вторник плюс 17 градусов, в среду чуть меньше – плюс 14, почти как летом в четверг – плюс 20.

ИСТОЧНИК KP.RU