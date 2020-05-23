2020-05-23T10:00:18+03:00
Общество

В Ярославской области потеплеет на следующей неделе

К четвергу температура поднимется до 20 градусов
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области потеплеет уже на следующей неделеВ Ярославской области потеплеет уже на следующей неделеФото: Полина Вачнадзе
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Холод уйдет и в Ярославскую область снова придет тепло. Ждать осталось недолго, главное, не замерзнуть в предстоящие выходные. Субботу и воскресенье температура воздуха не поднимется выше отметок в 9-10 градусов.

А потом, по данным Гидрометцентра России, температура воздуха повысится – в понедельник, 25 мая, ожидается уже 16 градусов, выглянет солнце. Дожди, правда, тоже будут, но кратковременные.

Вообще, предстоящая неделя обещает быть дождливой, но теплой. Во вторник плюс 17 градусов, в среду чуть меньше – плюс 14, почти как летом в четверг – плюс 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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