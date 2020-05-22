В центре Ярославля снесут опасное здание школьных мастерских
На территории школы №71 снесут здание мастерских. В нем до 2017 года проводили уроки труда. Сейчас же разрушающиеся кирпичные стены строения опасны не только для учащихся, но и для прохожих, так как одной стеной здание выходит на Кучерской переулок.
- Здание представляет угрозу, у администрации есть заключение экспертов о том, что оно находится в аварийном состоянии, использовать его нельзя. До конца мая мастерские должны снести, - сообщил заместитель директора департамента образования Александр Гуськов.
На освободившемся месте планируют построить спортивную площадку. Сейчас разрабатывают проект, который отправят для участия в федеральных программах.
ИСТОЧНИК KP.RU