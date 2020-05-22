2020-05-22T17:12:13+03:00
Общество

В центре Ярославля снесут опасное здание школьных мастерских

На освободившемся месте построят спортивную площадку
Светлана Крутикова
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До конца мая мастерские должны снестиДо конца мая мастерские должны снестиФото: Мэрия Ярославля
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На территории школы №71 снесут здание мастерских. В нем до 2017 года проводили уроки труда. Сейчас же разрушающиеся кирпичные стены строения опасны не только для учащихся, но и для прохожих, так как одной стеной здание выходит на Кучерской переулок.

- Здание представляет угрозу, у администрации есть заключение экспертов о том, что оно находится в аварийном состоянии, использовать его нельзя. До конца мая мастерские должны снести, - сообщил заместитель директора департамента образования Александр Гуськов.

На освободившемся месте планируют построить спортивную площадку. Сейчас разрабатывают проект, который отправят для участия в федеральных программах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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