Заключенному из рыбинской колонии добавят срок за оскорбление сотрудника ИК

22 Май 2020 2020-05-22T16:42:39+03:00

Теперь за неумение сдерживать свои порывы, осужденному грозит новое наказание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зэк разозлился, потому что его долго не отводили на ежедневную прогулку

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Уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей» возбуждено в отношении 36-летнего заключенного рыбинской колонии.

Зэк отбывал наказание в камере штрафного изолятора. И так жизнь не сахар, да еще и сотрудник колонии не достаточно быстро вывел его на ежедневную прогулку. Разгневанный этим промедлением, заключенный в присутствии своих сокамерников грубо и в непристойной форме выразил свое возмущение недостойным поведением работника УФСИН.

Теперь за неумение сдерживать свои эмоциональные порывы, осужденному грозит новое наказание.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU