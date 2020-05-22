Заключенному из рыбинской колонии добавят срок за оскорбление сотрудника ИК
Уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей» возбуждено в отношении 36-летнего заключенного рыбинской колонии.
Зэк отбывал наказание в камере штрафного изолятора. И так жизнь не сахар, да еще и сотрудник колонии не достаточно быстро вывел его на ежедневную прогулку. Разгневанный этим промедлением, заключенный в присутствии своих сокамерников грубо и в непристойной форме выразил свое возмущение недостойным поведением работника УФСИН.
Теперь за неумение сдерживать свои эмоциональные порывы, осужденному грозит новое наказание.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU