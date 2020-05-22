Борщевик атакует: ядовитое растение заполоняет центр Ярославля

22 Май 2020 2020-05-22T16:10:08+03:00

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Жители Ярославля жалуются на то, что в центре города вовсю разрастается борщевик. Фотографии опасного растения, которое «красуется» на проспекте Ленина, появились в социальных сетях.

- В прошлом году был у Лесных полян и Школы №50. Теперь с окраин наступает на центр. Бороться не будут, скоро в центре на площади Волкова зацветет! – пишет участница группы «Жесть Ярославль».

О том, насколько опасен этот сорняк, многие ярославцы знают не понаслышке.

- На себе испытала в свое время... Ожоги полгода с лица не сходили. Повезло, что без шрамов обошлось, - вспоминает жительница города.

А тем временем, словно услышав ярославцев, с борщевиком начали бороться. Но пока не в центре, а на Резинотехнике в Заволжском районе.

- Данная территория наиболее подвержена заражению борщевиком, поэтому работы здесь проводятся в первую очередь. На следующем этапе сотрудники скосят сорняк в Ленинском районе, - сообщается на сайте мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU