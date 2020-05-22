2020-05-22T16:10:08+03:00
Общество

Борщевик атакует: ядовитое растение заполоняет центр Ярославля

Жители города обеспокоены такой «красотой»
Светлана Крутикова
Поделиться:
Борщевик добрался до проспекта Ленина. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтактеБорщевик добрался до проспекта Ленина. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
Изменить размер текста:

Жители Ярославля жалуются на то, что в центре города вовсю разрастается борщевик. Фотографии опасного растения, которое «красуется» на проспекте Ленина, появились в социальных сетях.

- В прошлом году был у Лесных полян и Школы №50. Теперь с окраин наступает на центр. Бороться не будут, скоро в центре на площади Волкова зацветет! – пишет участница группы «Жесть Ярославль».

О том, насколько опасен этот сорняк, многие ярославцы знают не понаслышке.

- На себе испытала в свое время... Ожоги полгода с лица не сходили. Повезло, что без шрамов обошлось, - вспоминает жительница города.

А тем временем, словно услышав ярославцев, с борщевиком начали бороться. Но пока не в центре, а на Резинотехнике в Заволжском районе.

- Данная территория наиболее подвержена заражению борщевиком, поэтому работы здесь проводятся в первую очередь. На следующем этапе сотрудники скосят сорняк в Ленинском районе, - сообщается на сайте мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Борщевик атакует: ядовитое растение заполоняет центр Ярославля
В Ярославле еще два детских сада отправлены на карантин
В Ярославле водители такси доставляют SIM-карты на дом
Администрацию Туношны в Ярославской области закрыли на карантин из-за COVID-19
Клещи покусали уже около 1,5 тысяч ярославцев
На реконструкцию Волковского театра Минкульт дал 29 миллионов рублей
Три под суд, одна – лечиться. В Ярославской области задержали четырех мошенниц
В Рыбинске иномарка врезалась в дерево: погиб пассажир
Эксклюзивную премьеру концерта легендарной группы «ДДТ» и Юрия Шевчука представляют Wink и more.tv
Ярославский железнодорожный колледж присоединят к градостроительному
Еще у 103 ярославцев диагностировали коронавирус
В «Россети Центр Ярэнерго» назвали победителей регионального детского конкурса по электробезопасности
В школе №7 Ярославля сделали площадку по проекту учеников
Снимал квартиры и выносил технику: арендатору из Рыбинска дали пять лет
До встречи осенью: Волковский театр в Ярославле уходит в отпуск и на ремонт
Авиарейсы из Ярославля в Симферополь возобновят летом
В Ярославской области определили, в каком районе любят читать
Заместитель главы Переславского района в реанимации с подозрением на COVID-19
ЕГЭ в Ярославской области начнется с 29 июня. Как он пройдет
В микрорайоне Мариевка в Рыбинске появится новый парк
Ситимобил наградил водителя, спасшего в Ярославле прохожего от медведя
Преподаватели ярославских вузов подготовят школьников к ЕГЭ
Мишка из Тутаевского района поел в деревне и вернулся в лес
В Ярославле впервые за 62 года отремонтируют дом на Пятерке
Ярославец пытался передать наркотики в лечебно-исправительное учреждение
Прокуратура велела ярославскому «Горзеленхозстрою» прибраться в Тверицком парке
Ловят на остановках. В Ярославской области за пять дней составили 22 протокола на нарушителей масочного режима
В Ярославской области районную администрацию обязали сделать дорогу в поселке