2020-05-22T15:30:45+03:00
Общество

В Ярославле водители такси доставляют SIM-карты на дом

В последние месяцы число покупок SIM-карт в интернет-магазине Tele2 резко выросло.
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Водители «Яндекс.Такси» привезут всем желающим номера за короткий срок:Водители «Яндекс.Такси» привезут всем желающим номера за короткий срок:
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Водители «Яндекс.Такси» привезут всем желающим номера за короткий срок: в дневные часы время сравнимо со средней продолжительностью поездки. Таким образом, Tele2 расширяет возможности доставки SIM-карт из интернет-магазина. Оплатить и активировать ее жители могут после получения заказа.

В последние месяцы число покупок SIM-карт в интернет-магазине Tele2 резко выросло. Чтобы обеспечить быструю и безопасную доставку, оператор заручился поддержкой сервиса «Яндекс.Такси». Клиент получает SIM-карту и инструкцию для ее активации от водителя, а зарегистрировать номер он сможет самостоятельно.

- Ситуация с пандемией значительно повлияла на развитие цифровых сервисов во всем мире. И для компаний, и для покупателей приоритетными стали покупки через интернет. Мы стремимся отвечать потребностям клиентов и делать доставку удобнее, проще. Водители, сотрудничающие с сервисом «Яндекс.Такси», бесплатно доставят SIM-карты жителям Ярославля и Рыбинска. Важно, что сервис работает практически круглосуточно, в том числе и в выходные, - сказал директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов.

Как сообщает пресс-служба сотового оператора, после оформления заказа на сайте интернет-магазина компания Tele2 передает в «Яндекс.Такси» два адреса – координаты ближайшего салона, где водитель может забрать SIM-карту, и адрес клиента для доставки. Автомобили, на которых выполняются заказы, проходят частую дезинфекцию, водители пользуются масками и антисептиком.

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