2020-05-22T14:36:14+03:00
Общество

Клещи покусали уже около 1,5 тысяч ярославцев

Треть из них – дети
Полина Вачнадзе
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В прошлом году ярославцы с кровопийцами встречались гораздо чащеВ прошлом году ярославцы с кровопийцами встречались гораздо чащеФото: Мария ЛЕНЦ
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С начала сезона за медицинской помощью по поводу кусов клещей обратили уже около полутора тысяч ярославцев, треть из укушенных - дети.

Цифра внушительная, но в прошлом году ярославцы с кровопийцами встречались гораздо чаще - обращений к медикам было в 1,4 раза больше. Да и в последнее время, как утверждают специалисты, активность клещей стала ниже. Правда, житель Ярославля, который сумел «подхватить» клеща, прогулявшись по газону у дома в центре города, с этим не согласен.

- Просто срезал путь, решил пробежать по траве – и вот результат, клещ на ноге. Собака с прогулки постоянно приносит домой эту заразу, да и остальные собаководы жалуются, что чуть ли не ежедневно снимают с животных клещей. Сейчас их стало чуть поменьше, а в начала сезона невозможно было выйти на прогулку, потом собаку вычищаешь, - рассказывает ярославец Андрей Смирнов.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора в области активно проводится акарицидная обработка территорий. Но и самостоятельно о своей защите заботиться тоже нужно: регулярно проводить самоосмотр, опрыскивать одежду репиллентами.

Снятого клеща можно сдать на исследование в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области:

- в Ярославле по адресу улица Войнова, 1; телефон 8(4852)73-36-42,

- в Рыбинске по адресу улица Солнечная, 39; 8(4855)55-12-88,

- в Ростове по адресу Перовский переулок, 19; 8(48536)6-25-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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