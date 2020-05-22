2020-05-22T13:36:51+03:00
Происшествия

Три под суд, одна – лечиться. В Ярославской области задержали четырех мошенниц

Женщины втирались в доверие к пожилым людям и снимали деньги с их счетов
Полина Вачнадзе
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Уголовные дела направлены для рассмотрения в судУголовные дела направлены для рассмотрения в судФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославской области задержали четырех мошенниц, которые действовали по-крупному: потерпевшие лишились 1,4 миллиона рублей. Жертвами стали две жительницы Ярославля и две Ростовского района.

Преступная группа, самой «юной» участницы которой 43 года, а самой старшей – 53, втиралась в доверие к пожилым людям, а потом, используя подставных лиц и поддельные документы, снимала деньги с их счетов в банках. В документах, которые предъявляли банковским сотрудникам, были вклеены их фотографии.

- Две участницы группы были задержаны сотрудниками полиции с поличным в кредитно-финансовом учреждении, когда пытались в очередной раз похитить чужие денежные средства, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Остальных задержали чуть позже.

Во время следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Выяснилось, что одна из обвиняемых, так, которая 1962 года рождения, страдает психическим расстройством, обусловленным хронической алкогольной интоксикацией. Из-за того, что она нуждается в лечении, суд принял решение поместить ее в больницу.

- В ходе расследовании я потерпевшие возместили причиненный ими ущерб. Уголовные дела направлены для рассмотрения в суд, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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