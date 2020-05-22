2020-05-22T12:32:18+03:00
Происшествия

В Рыбинске иномарка врезалась в дерево: погиб пассажир

Прав на управление автомобилем у водителя не было
Светлана Крутикова
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Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Ярославской областиВодитель не справился с управлением и врезался в дерево. ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Ярославской области
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Сегодня, 22 мая, около пяти часов утра на улице 50 Лет ВЛКСМ в Рыбинске произошло ДТП. По предварительной информации 22-летний водитель «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии 46-летний пассажир иномарки скончался на месте.

- Установили, что прав на управление автомобилем у водителя не было, проходить медицинское освидетельствование на содержания алкоголя в крови он отказался, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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