В Рыбинске иномарка врезалась в дерево: погиб пассажир

22 Май 2020 2020-05-22T12:32:18+03:00

Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Ярославской области

Прав на управление автомобилем у водителя не было

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 22 мая, около пяти часов утра на улице 50 Лет ВЛКСМ в Рыбинске произошло ДТП. По предварительной информации 22-летний водитель «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии 46-летний пассажир иномарки скончался на месте.

- Установили, что прав на управление автомобилем у водителя не было, проходить медицинское освидетельствование на содержания алкоголя в крови он отказался, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU