"Попыток помочь могут не оценить". Специалист рассказал, почему не стоит трогать бобра, приплывшего к людям

12 Май 2020 2020-05-12T10:49:16+03:00

Мигрируют бобры в основном по водоемам, но не всегда, могут и пешком идти. ФОТО: Александр КАСАТКИН

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Ярославцы заметили бобра, который плавал в районе Речного вокзала в Ярославле. Животное боялось людей, а прохожие, хоть и жалели зверя, но как ему помочь не знали.

- Помощи от людей бобрам не требуется, отдохнут и поплывут дальше в поисках подходящих мест обитания. Более того, попыток им помочь они могут не оценить и способны нанести людям серьезные травмы зубами, они же ими деревья валят, - рассказал КП-Ярославль сотрудник кафедры зоологии и экологии ЯрГУ им.Демидова Александр Русинов.

Как рассказал специалист, у бобров весной идет расселение молодняка, достигшего возраста 2-3 лет. До этого они живут с родителями, но достигнув половой зрелости уходят с семейной территории в поисках своего участка и пары для создания семьи.

- В это время бобры могут встречаться в разных местах, в том числе и на территории городов. Мигрируют они в основном по водоемам, но не всегда, могут и пешком идти, - пояснил Александр Русинов.

ИСТОЧНИК KP.RU