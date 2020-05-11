В Ярославле у Речного вокзала плавает бобр

11 Май 2020 2020-05-11T13:06:29+03:00

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У Речного вокзала ярославцы заметили бобра. По словам автора видео и фотографий Александра Касаткина, животное было очень напугано, не знало, как ему уплыть.

Большинство комментаторов в социальной сети заплутавшую животинку жалеет, но как ему помочь - не знает. Не каждый день в Ярославле бобры выходят к людям.

- Киньте ему бревно или доску и он уплывет в нужном направлении. Просто течение сильное на реке и он сбился с пути, ему нужно направляющее, за которое он будет держаться, - советует Полина Смирнова.

- Вот это поворот. Не знала, что в такой не самой чистой воде живут бобры. В черге города. Надо же, - удивляется другая участница группы "Жесть Ярославль".

Бедняжка, может хатку смыло с бобрятами. Вот он и приплыл взглянуть в глаза людям, человекам, кто это совершил. И спросить, за что? - пишет Оля Дыбцыны.

у Речного вокзала в Ярославле плавает бобр.Автор видео Александр Касаткин

ИСТОЧНИК KP.RU