2020-05-08T19:50:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области вводится масочный режим

До 15 мая он будет носить рекомендательный характер, с 16 мая - обязательный
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Комментарии: comments1
Обязательный масочный режим будет введен с 16 маяОбязательный масочный режим будет введен с 16 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Все ограничительные мероприятия, установленные в области, продлеваются до 31 мая. Изменения уже внесены в указ и подписаны губернатором. Действует запрет на массовые мероприятия, сохранен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет .

– В Ярославской области сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка, ежедневно увеличивается количество заболевших коронавирусной инфекцией, общее количество зараженных Covid-19 с периода начала пандемии приближается к тысяче человек. Поэтому большинство ограничений будут сохранены. Но сделаем послабление для ряда предприятий. Их список будет определен постановлением правительства области, - пояснил глава региона Дмитрий Миронов.

Кроме того, в Ярославской области с 10 до 15 мая вводится рекомендательный масочный режим. С 16 мая он станет обязательным. Ярославцы должны будут надевать маски и респираторы при поездках в общественном транспорте и такси, а также в общественных местах: на остановках, вокзалах, автозаправках, аптеках, магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области вводится масочный режим
С 12 мая суды Ярославской области начнут работать в обычном режиме
Эксперты назвали пять способов развлечь детей на удаленке
Ярославец перевел мошенникам больше полумиллиона рублей
Умирает ли COVID на жаре, можно ли заразиться через сигарету и на похоронах?
Ярославцы могут присоединиться к акции памяти «Фонарики Победы»
Филиал «Россети Центр Ярэнерго» реализовал патриотический творческий проект «Энергетики – Великой Победе»
В Ярославле для транспорта закроют Промышленное шоссе
Фильм «Временная связь» — эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечно
У кого из прокуроров в Ярославской области самый большой доход
В Ярославской области больных COVID-19 стало больше на 58 человек
В Ярославле снова ремонтируют проспект Авиаторов
Ярославские судебные приставы организовали передвижной «Бессмертный полк»
Призывная кампания в Ярославской области стартует с 12 мая
В Ярославле на Добрынинском мосту перезапустят движение
Ярославские депутаты отчитались о своих доходах за прошлый год
В Ярославле из-за COVID-19 закрыли еще один детский сад
В Ярославской области могут ввести масочный режим
В Ярославле начали ремонтировать улицу Туманова
17-летнего ярославца будут судить за хранение наркотиков
Энергетики «Россети Центр Ярэнерго» благоустраивают памятники и мемориалы Великой Отечественной войны
В Ярославле открыли памятник сотрудникам завода, погибшим в годы войны