В Ярославской области вводится масочный режим

8 Май 2020 2020-05-08T19:50:31+03:00

До 15 мая он будет носить рекомендательный характер, с 16 мая - обязательный

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Все ограничительные мероприятия, установленные в области, продлеваются до 31 мая. Изменения уже внесены в указ и подписаны губернатором. Действует запрет на массовые мероприятия, сохранен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет .

– В Ярославской области сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка, ежедневно увеличивается количество заболевших коронавирусной инфекцией, общее количество зараженных Covid-19 с периода начала пандемии приближается к тысяче человек. Поэтому большинство ограничений будут сохранены. Но сделаем послабление для ряда предприятий. Их список будет определен постановлением правительства области, - пояснил глава региона Дмитрий Миронов.

Кроме того, в Ярославской области с 10 до 15 мая вводится рекомендательный масочный режим. С 16 мая он станет обязательным. Ярославцы должны будут надевать маски и респираторы при поездках в общественном транспорте и такси, а также в общественных местах: на остановках, вокзалах, автозаправках, аптеках, магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU