Второй умерший от коронавируса в Ярославской области: скончалась 60-летняя женщина

24 Апр 2020 2020-04-24T11:10:06+03:00

В Ярославской области от коронавируса умер еще один человек Фото: Правительство Ярославской области

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В Ярославской области список смертей пополнился еще одним именем. От коронавируса умерла 60-летняя женщина, которая жила в Тутаевском районе. Известно, что у нее было много сопутствующих хронических заболеваний.

От COVID-19 в регионе вылечились еще четыре человека. Но количество заразившихся растет куда более быстрыми темпами: за сутки их количество увеличилось на 42 человека, так что сейчас на лечении находятся 280 ярославцев. Первый случай заражения зафиксирован в Некрасовском районе.

Статистика на данный момент такова:

- заболевших с начала периода - 305:

Ярославль - 114,

Гаврилов-Ямский район – 56,

Тутаевский район - 31,

Рыбинск – 36,

Переславский городской округ - 22,

Рыбинский район - 14,

Ярославский район – 8,

Даниловский район – 7,

Ростовский район - 7,

Угличский район – 5,

Некоузский район – 3,

Борисоглебский район – 1,

Некрасовский район – 1

- выздоровевших – 23 человека

- умерло – 2 человека

- на лечении – 280 человек

- лабораторных исследований за сутки – 1231

- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 103 человека

- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 932 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU