Второй умерший от коронавируса в Ярославской области: скончалась 60-летняя женщина
В Ярославской области список смертей пополнился еще одним именем. От коронавируса умерла 60-летняя женщина, которая жила в Тутаевском районе. Известно, что у нее было много сопутствующих хронических заболеваний.
От COVID-19 в регионе вылечились еще четыре человека. Но количество заразившихся растет куда более быстрыми темпами: за сутки их количество увеличилось на 42 человека, так что сейчас на лечении находятся 280 ярославцев. Первый случай заражения зафиксирован в Некрасовском районе.
Статистика на данный момент такова:
- заболевших с начала периода - 305:
Ярославль - 114,
Гаврилов-Ямский район – 56,
Тутаевский район - 31,
Рыбинск – 36,
Переславский городской округ - 22,
Рыбинский район - 14,
Ярославский район – 8,
Даниловский район – 7,
Ростовский район - 7,
Угличский район – 5,
Некоузский район – 3,
Борисоглебский район – 1,
Некрасовский район – 1
- выздоровевших – 23 человека
- умерло – 2 человека
- на лечении – 280 человек
- лабораторных исследований за сутки – 1231
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 103 человека
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) – 932 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU