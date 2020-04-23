Ярославский бизнес помогает медикам и жителям региона

23 Апр 2020 2020-04-23T13:49:14+03:00

В XXI веке эпидемия коронавируса первая масштабная эпидемия в России, но не единственная в истории, когда власти приняли уникально жесткие меры по ограничению передвижения

Изменить размер текста: A A

Эти меры многих раздражают, но они не идут ни в какое сравнение с теми, которые когда-то принимались для борьбы со страшными эпидемиями прошлого.

Самым тяжелым временем в новейшей истории Ярославля стала Гражданская война. В июле 1918 года в результате обстрела во время подавления белогвардейского мятежа город потерял от 33 до 66% всех построек. Люди ютились в страшной скученности и антисанитарии, что способствовало распространению болезней. Ярославль перенес эпидемии холеры, сыпного тифа, оспы, «испанки» и сифилиса. Была даже создана горуездная чрезвычайная комиссия по борьбе с сыпным тифом. Борьба с болезнями осложнялась чрезвычайной бедностью населения и недостатком средств у властей. Хотя бы относительно справиться с ситуацией удалось только в середине 1920-х годов, когда заработали предприятия и в стране начался экономический рост.

Сравнительно небольшому масштабу прямых человеческих жертв в эти годы способствовало развитие медицины в конце XIX-начале XX веков. В предыдущие столетия, когда врачи могли помочь только настоями трав, эпидемии проходили гораздо В 1654–1657 годах по Российскому государству прошли две волны эпидемии, основная пришлась на июль 1654 — январь 1655 года. Описания симптомов позволяют предположить, что это была либо чума, либо сибирская язва. Семейство царя Алексея Михайловича удалилось из столицы в Троицкий монастырь. В Ярославль болезнь пришла в середине августа и утихла в середине ноября 1654 года. В синодиках (списках для поминовения) появились записи о тех, кто преставился во время «морового посещения Божия». Только в синодике церкви Рождества Христова такая запись содержит 84 имени.

Многочисленные письма из царской администрации предписывали, что необходимо делать местным властям. Проезжие торговцы вынуждены были объезжать в это время город, поскольку царский указ велел «в Ярославском уезде дороги засечь, и заставы поставить крепкия, и про моровое поветрие отписать, где объявилось». Выезд из заражённого Ярославля был запрещён.

Строго было предписано следить за дворами больных и изолировать их: «По нашему указу велено в Ярославле в тех дворах, в которых моровое поветрие на люди объявится, мертвых погребать во всем платье, в чем они и на чем умрут, остальным тех дворов жилецким людям их дворы обламывать (огораживать) и ставить сторожи крепкие, чтоб из тех дворов остальные люди никто не выходили, также и в те дворы никто не входили, чтоб от того моровое поветрие не множилось».

Из более поздних эпидемий в памяти остались эпидемии холеры 1848-1849 и 1853 годов. Очевидцы сообщали, что «во всех состояниях, в духовном, светском, военном и купеческом, множество лиц померло».

С болезнями от антисанитарии и отсутствия профилактики современная медицина в основном справилась. Эффективные лекарства позволяют излечивать или хотя бы надолго продлевать жизнь людей с такими серьезными заболеваниями, как туберкулез, лепра, корь, рак. Последствия сезонных эпидемий гриппа удалось смягчить после введения тотальной вакцинации.

Вакцины от коронавируса пока не создано, и основным методом борьбы с ним власть, как и 400 лет назад, выбрала самоизоляцию.

Режим самоизоляции многих поставил в сложное положение, в том числе в социальном плане. Поэтому востребован любой вид помощи людям. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов продлил на время карантина и связанного с ним дистанционного обучения школьников доставку «сухих обедов» детям-льготникам. По словам губернатора, на дистанционном обучении никто не снимает с власти обязанности обеспечить льготные категории школьников и студентов бесплатным питанием.

Бизнес также не остался в стороне от общей беды. Производитель пластиковой пищевой упаковки «ПолиЭР» передал свыше полумиллиона одноразовых пищевых контейнеров в клиническую больницу №3 в Ярославле. Клиника распределит ресурсы между 12 больницами региона, подготовленными к приему пациентов с COVID-19.

- Необходимо консолидироваться бизнесу, региональной власти, органам местного самоуправления и, конечно же, обществу, − отметил директор компании «ПолиЭР» Александр Гузанов.

ПАО «Магнит» передало для социально незащищенных жителей Ярославской области 18 тысяч продуктовых наборов. Продовольственную помощь получат одинокие пожилые люди и инвалиды, находящиеся на домашнем обслуживании и состоящие на учете в департаменте труда и социальной поддержки населения.

Компании федерального масштаба помогают во всех городах присутствия. Так сеть отелей «Азимут» по договоренности с местными администрациями размещает у себя врачей и медицинский персонал. По словам генерального директора Azimut Hotels Максима Бродовского, такая договоренность уже есть с Москвой и Нижним Новгородом, сейчас ведутся переговоры с администрацией Санкт-Петербурга. Готов предоставить такую помощь и Azimut Отель Ярославль. Также в координации с оперативными штабами «Азимут» снабжает врачей и медперсонал местных инфекционных больниц горячими напитками и едой.

В департаменте регионального развития и внешнеэкономической деятельности отметили, что ярославские промышленники вносят серьезный вклад в будущее Ярославской области, помогая сейчас врачам.

Не остаются в стороне даже чиновники. Так сотрудники мэрии Ярославля и подведомственных учреждений перечислили свою зарплату за один день для помощи медикам. Деньги пойдут на закупку индивидуальных средств защиты. Их передадут в больницы города.

Совместными усилиями неравнодушных жителей, бизнеса и власти Ярославль справится с эпидемией. А дух взаимопомощи останется в городе навсегда.