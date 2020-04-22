2020-04-22T12:58:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В детсаду Тутаева закрыли группы из-за больного коронавирусом родителя

У отца ребенка из дежурной группы нашли COVID-19
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Дежурные группы в детсаду Тутаева закрытыДежурные группы в детсаду Тутаева закрытыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В одном из детских садов Тутаева по рекомендации Роспотребнадзора закрывают все дежурные группы. Причина: у отца одного из воспитанников нашли коронавирусную инфекцию.

Как сообщается в группе "Стоп. Коронавирус. Ярославская область", всем родителям, а также сотрудникам детского сада будут сделаны тесты на коронавирус и выданы больничные листы на 14 дней. В обязательном порядке все должны будут соблюсти карантин под контролем медиков.

- Прошу соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к своему здоровью, чтобы не подвергать риску заражения окружающих, - отметил глава регионального Роспотребнадзора Александр Звягин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Статистика по возрастам: кто чаще заболевает коронавирусом в Ярославской области
Как ярославцам оформить льготы на комуслуги во время самоизоляции?
В Переславле сменили поставщика продуктовых наборов для школьников
В Тутаеве закроют еще один детский сад
Группа «Агата Кристи» проведет онлайн-концерт при поддержке Wink
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: число заболевших увеличилось на 41 человека
Первый умерший от коронавируса в Ярославской области: мужчине было 69 лет
В Ярославской области ребенок получил серьезные травмы на детской площадке
В Рыбинске парки и скверы обработают от клещей
В Ярославле на пешеходном переходе сбили подростка
В детсаду Тутаева закрыли группы из-за больного коронавирусом родителя
В Ярославле в анализах умершей медсестры нашли коронавирус
В соловьевской больнице Ярославля по-новому диагностируют пациентов
Ярославские следователи проверят, почему ушла из дома 13-летняя девочка
Ярославское МЧС предупреждает: в регионе ожидается усиление ветра
В Тутаеве закрыли отделение больницы
В центре Ярославля столкнулись две машины: пострадали четыре человека
Суд обязал мэрию Ярославля привести в порядок дорогу в Ленинском районе
Ярославцы могут озвучить книги для детей с плохим зрением