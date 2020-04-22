В детсаду Тутаева закрыли группы из-за больного коронавирусом родителя
В одном из детских садов Тутаева по рекомендации Роспотребнадзора закрывают все дежурные группы. Причина: у отца одного из воспитанников нашли коронавирусную инфекцию.
Как сообщается в группе "Стоп. Коронавирус. Ярославская область", всем родителям, а также сотрудникам детского сада будут сделаны тесты на коронавирус и выданы больничные листы на 14 дней. В обязательном порядке все должны будут соблюсти карантин под контролем медиков.
- Прошу соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к своему здоровью, чтобы не подвергать риску заражения окружающих, - отметил глава регионального Роспотребнадзора Александр Звягин.
ИСТОЧНИК KP.RU