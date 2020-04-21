2020-04-21T20:23:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославле в анализах умершей медсестры нашли коронавирус

Пост о смерти медсестр от коронавируса появился в социальной сети
Полина Вачнадзе
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Пост о смерти сотрудницы поликлиники появился в социальной сети. ФОТО: скриншот ФейсбукПост о смерти сотрудницы поликлиники появился в социальной сети. ФОТО: скриншот Фейсбук
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Сегодня в социальной сети появилась информация о смерти от коронавируса процедурной сестры, которая работала на Нижнем поселке.

- Умерла процедурная сестра, моя старая знакомая. Посмертно подтверждено наличие коронавируса. ...47 лет. Берегите себя, - пишет ярославец в Фейсбуке.

КП-Ярославль обратилась за комментарием в пресс-службу департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

- Сотрудник офиса врача общей практики КБ3 действительно скончалась от хронической сердечно-сосудистой патологии. Болезнь обострилась после перенесенного ОРВИ, во время которого у нее был взят анализ на наличие новой коронавирусной инфекции. Данное исследование обязательно для всех медиков имеющих признаки респираторных заболеваний. Уже после смерти медика анализ показал положительный результат. В связи с этим,

офис был закрыт, контактные лица взяты под контроль. Смерть близкого человека- это всегда трагедия для родных и близких. Департамент здравоохранения приносит глубокие соболезнования семье умершей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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