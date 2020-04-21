В Ярославле в анализах умершей медсестры нашли коронавирус
Сегодня в социальной сети появилась информация о смерти от коронавируса процедурной сестры, которая работала на Нижнем поселке.
- Умерла процедурная сестра, моя старая знакомая. Посмертно подтверждено наличие коронавируса. ...47 лет. Берегите себя, - пишет ярославец в Фейсбуке.
КП-Ярославль обратилась за комментарием в пресс-службу департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.
- Сотрудник офиса врача общей практики КБ3 действительно скончалась от хронической сердечно-сосудистой патологии. Болезнь обострилась после перенесенного ОРВИ, во время которого у нее был взят анализ на наличие новой коронавирусной инфекции. Данное исследование обязательно для всех медиков имеющих признаки респираторных заболеваний. Уже после смерти медика анализ показал положительный результат. В связи с этим,
офис был закрыт, контактные лица взяты под контроль. Смерть близкого человека- это всегда трагедия для родных и близких. Департамент здравоохранения приносит глубокие соболезнования семье умершей, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU