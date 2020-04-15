В Ярославле в Пасху отменили автобусы до кладбищ
18 и 19 апреля, в праздник Пасхи, в Ярославле не будут ходить пять автобусов, маршрут которых пролегал до кладбищ. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии города. Ранее городские и областные власти из-за серьезной угроза распространения коронавируса просили ярославцев воздержаться от посещение кладбищ.
На два дня отменены следующие автобусы:
- №5 «Богоявленская площадь–Осташинское кладбище»,
- №14 «Богоявленская площадь–Игнатовское кладбище»,
- №15 «15 МКР–Игнатовское кладбище»,
- №5А «Красная площадь–Осташинское кладбище»,
- №5Б «15 МКР–Осташинское кладбище».
ИСТОЧНИК KP.RU