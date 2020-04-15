2020-04-15T09:25:52+03:00
Общество

В Ярославле в Пасху отменили автобусы до кладбищ

18 и 19 апреля не будут ходить пять автобусов
Полина Вачнадзе
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18 и 19 апреля не будут ходить пять автобусов18 и 19 апреля не будут ходить пять автобусовФото: Полина Вачнадзе
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18 и 19 апреля, в праздник Пасхи, в Ярославле не будут ходить пять автобусов, маршрут которых пролегал до кладбищ. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии города. Ранее городские и областные власти из-за серьезной угроза распространения коронавируса просили ярославцев воздержаться от посещение кладбищ.

На два дня отменены следующие автобусы:

- №5 «Богоявленская площадь–Осташинское кладбище»,

- №14 «Богоявленская площадь–Игнатовское кладбище»,

- №15 «15 МКР–Игнатовское кладбище»,

- №5А «Красная площадь–Осташинское кладбище»,

- №5Б «15 МКР–Осташинское кладбище».

ИСТОЧНИК KP.RU

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