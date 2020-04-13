Важные телефоны в Ярославле. Куда звонить, если нужна помощь во время самоизоляции
Мэрия Ярославля опубликовала список телефонов, по которым ярославцы могут позвонить, если им нужна разного рода помощь во время самоизоляции на период антикоронавирусных мероприятий.
- Горячая линия департамента здравоохранения и фармации Ярославской области по информированию о коронавирусной инфекции: + 7 (4852) 40-04-55
- Телефоны горячих линий по оказанию психологической помощи детям и их родителям:
МУ Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи: + 7 (4852) 21-71-93 (11.00 до 18.00)
МУ Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие»: + 7 (4852) 73-81-59 (17.00 до 21.00)
МУ Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»: + 7 (4852) 68-14-29 (9.00 до 17.00), 8-800-2000-122
По вопросам обучения школьников: + 7 (4852) 40-51-00.
- Помощь гражданам старше 65 лет
Помощь волонтеров в приобретении и доставке продуктов питания и лекарственных средств: 8 (800) 200-34-11
- Помощь в оказании социальных услуг (гуманитарная, психологическая, социальные выплаты и т.д.):
Дзержинский район: + 7 (4852) 54-19-29
Заволжский район: + 7 (4852) 72-44-63
Кировский район: + 7 (4852) 72-09-31
Красноперекопский район: + 7 (4852) 94-38-13
Ленинский район: + 7 (4852) 71-50-83
Фрунзенский район: + 7(4852) 42-22-42
- Помощь представителям малого и среднего бизнеса Ярославской области по вопросам государственной поддержки федерального, регионального и муниципального уровней:
Управление потребительского рынка предпринимательства и туризм мэрии города Ярославля: +7(4852) 40-48-52.
- Телефон доверия УМВД России по Ярославской области: +7(4852) 73-10-50.
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