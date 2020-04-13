2020-04-13T12:58:03+03:00
Общество

Важные телефоны в Ярославле. Куда звонить, если нужна помощь во время самоизоляции

Ярославцы могут обратиться за психологической, волонтерской или социальной помощью
Полина Вачнадзе
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Куда звонить, если нужна помощь во время самоизоляцииКуда звонить, если нужна помощь во время самоизоляцииФото: Мэрия Ярославля
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Мэрия Ярославля опубликовала список телефонов, по которым ярославцы могут позвонить, если им нужна разного рода помощь во время самоизоляции на период антикоронавирусных мероприятий.

- Горячая линия департамента здравоохранения и фармации Ярославской области по информированию о коронавирусной инфекции: + 7 (4852) 40-04-55

- Телефоны горячих линий по оказанию психологической помощи детям и их родителям:

МУ Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи: + 7 (4852) 21-71-93 (11.00 до 18.00)

МУ Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие»: + 7 (4852) 73-81-59 (17.00 до 21.00)

МУ Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»: + 7 (4852) 68-14-29 (9.00 до 17.00), 8-800-2000-122

По вопросам обучения школьников: + 7 (4852) 40-51-00.

- Помощь гражданам старше 65 лет

Помощь волонтеров в приобретении и доставке продуктов питания и лекарственных средств: 8 (800) 200-34-11

- Помощь в оказании социальных услуг (гуманитарная, психологическая, социальные выплаты и т.д.):

Дзержинский район: + 7 (4852) 54-19-29

Заволжский район: + 7 (4852) 72-44-63

Кировский район: + 7 (4852) 72-09-31

Красноперекопский район: + 7 (4852) 94-38-13

Ленинский район: + 7 (4852) 71-50-83

Фрунзенский район: + 7(4852) 42-22-42

- Помощь представителям малого и среднего бизнеса Ярославской области по вопросам государственной поддержки федерального, регионального и муниципального уровней:

Управление потребительского рынка предпринимательства и туризм мэрии города Ярославля: +7(4852) 40-48-52.

- Телефон доверия УМВД России по Ярославской области: +7(4852) 73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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