2020-04-10T16:22:38+03:00
Общество

Аэропорт «Туношна» отменяет рейсы в Казань и Санкт-Петербург

Это временные меры
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Актуальное расписание можно узнать на сайте аэропортаАктуальное расписание можно узнать на сайте аэропортаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ярославский аэропорт «Туношна» временно приостанавливает часть рейсов. С 9 по 30 апреля не будут летать самолеты по маршруту «КазаньЯрославль – Казань» авиакомпании «ЮВТаэро».

С 17 до 29 апреля отменены рейсы авиакомпании «S7» «Санкт-Петербург – Ярославль – Санкт-Петербург».

Актуальное расписание можно узнать на сайте аэропорта или в справочной службе 8(4852)43-18-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аэропорт «Туношна» отменяет рейсы в Казань и Санкт-Петербург
Ярославцам, подозреваемым в убийстве четырёх человек, предъявлены обвинения
Пасхальные службы в Ярославской области в период коронавируса: как пройдут и где освятить куличи
В Ярославле трое подростков избивали и грабили прохожих жителей Брагино
Ярославец участвует в конкурсе для создания в городе памятника Неизвестному поэту
Ярославские спасатели сняли со стены 3-этажного дома паркурщика. ВИДЕО
Ярославские активисты помогли американке вернуться на родину
Все пенсии за апрель в Ярославской области выплатят до 12 числа
Коронавирус в Ярославской области 10 апреля 2020: новых заболевших нет
В Рыбинске заделают ямы на дорогах
Сотрудники МЧС обработали от коронавируса вокзал «Ярославль Главный»
В Ярославле начали асфальтировать Добрынинский мост