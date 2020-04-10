Аэропорт «Туношна» отменяет рейсы в Казань и Санкт-Петербург

10 Апр 2020 2020-04-10T16:22:38+03:00

Актуальное расписание можно узнать на сайте аэропорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ярославский аэропорт «Туношна» временно приостанавливает часть рейсов. С 9 по 30 апреля не будут летать самолеты по маршруту «Казань – Ярославль – Казань» авиакомпании «ЮВТаэро».

С 17 до 29 апреля отменены рейсы авиакомпании «S7» «Санкт-Петербург – Ярославль – Санкт-Петербург».

Актуальное расписание можно узнать на сайте аэропорта или в справочной службе 8(4852)43-18-00.

ИСТОЧНИК KP.RU