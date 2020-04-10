Пасхальные службы в Ярославской области в период коронавируса: как пройдут и где освятить куличи

10 Апр 2020 2020-04-10T15:05:02+03:00

Освящение куличей в этом году, скорее всего, пройдет на улице Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Режим самоизоляции, действующий в Ярославской области, не помешает проведению пасхальных богослужений в храмах. И все же Митрополит Ярославский и Ростовский Вадим призвал прихожан в этот сложный период находиться дома, тем более, если самочувствие не позволяет посетить храм. Если все же решите идти на службу, соблюдайте социальную дистанцию и не забудьте надеть медицинскую маску.

- Мы все же надеемся, что богослужения пройдут обычным образом. Но многие храмы области готовятся организовать трансляцию служб. Ежегодно верующие могут видеть пасхальное богослужение в режиме онлайн из Успенского собора, это год тем более не станет исключением, - пояснял пресс-секретарь Ярославской епархии отец Александр Сатомский.

Чтобы избежать скопления большого количества людей в одном помещении, некоторые храмы выведут аудио- и видеотрансляции служб на улицу. И тогда все верующие, находясь на прихрамовой территории, смогут видеть и слышать, что происходит внутри церкви.

Там же, на прихрамовой территории, в этом году, скорее всего, пройдет освящение куличей и яиц.

А с 7 апреля в Ярославской епархии начали работать телефоны горячей линии. По ним могут позвонить верующие, заболевшие коронавирусом, люди, находящиеся на самоизоляции, а также все ярославцы, старше 65 лет. Священнослужители, которые осуществляют духовное окормление этой категории верующих, прошли курс и знают, как защитить себя от вируса, имеют при себе средства защиты.

Телефоны горячей линии: 8(4852)333-041 и 333-042. Звонить можно с 09:00 до 20:00 без выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU