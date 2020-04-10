В Ярославле трое подростков избивали и грабили прохожих жителей Брагино

10 Апр 2020 2020-04-10T14:14:19+03:00

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Прокуратура Дзержинского района утвердила обвинение в отношении двоих 18-летних и одного 19-летнего парней, которые обвиняются в вымогательстве и разбое. На момент совершения преступления преступникам было по 17 лет. В конце марта 2019 года соучастники посадили подростка в автомобиль и под угрозой насилия заставили отдать и разблокировать дорогой телефон. После этого они избили потерпевшего и вынудили написать расписку о передаче им 50 тысяч рублей.

- Через несколько дней в начале апреля 2019 года обвиняемые в районе одного из домов по Тутаевскому шоссе, напали на 21-летнего жителя района и потребовали передачи находящегося при нем имущества и денежных средств. После этого с целью подавления сопротивления нанесли ему по очереди удары в голову и ногами в область туловища, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Затем увели потерпевшего в подъезд, где нанесли еще множественные удары руками и ногами. После этого похитили сотовый телефон, денежные средства, зарядное устройство, банковскую карту и паспорт.

В ходе расследования дела преступники признали свою вину. За подобные преступления предусмотрена уголовная ответственность, злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU