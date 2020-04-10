Ярославец участвует в конкурсе для создания в городе памятника Неизвестному поэту

10 Апр 2020 2020-04-10T14:15:00+03:00

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Ярославский студент участвует во всероссийском конкурсе проектов «КультСлед», посвящённых творчеству и культуре. Проект, предложенный ярославцем, подразумевает создание в городе памятника Неизвестному поэту.

- В каждом городе есть люди которые пишут стихи, я даже уверен, что в каждом городе живет поэт, по уровню равный Мандельштаму, Бродскому, Вознесенскому. Но об этом поэте никто не знает, и, возможно, никогда не узнает, потому что пишут они, как правило, для себя и для искусства - не печатают сборников, - рассказывает создатель проекта Василий Разумов. - Я считаю, что эти люди достойны памятника, как достоин его любой пророк своего отечества.

Ярославец уверен, что памятник станет местом притяжения туристов, рядом с ним можно будет проводить тематические мероприятия, посвящённые культуре и литературе. Для того, чтобы детальнее познакомиться с проектом, а также поддержать идею автора, можно проголосовать за нее на сайте конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU