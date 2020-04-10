Ярославские спасатели сняли со стены 3-этажного дома паркурщика. ВИДЕО

10 Апр 2020 2020-04-10T13:17:50+03:00

Снимать паркурщика пришлось спасателям. ФОТО: скрин с видео в группе ГУ "Центр гражданской защиты" Ярославля ВКонтакте

Молодой человек решил покорить высоту с утра пораньше

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Вызов спасателям Центра гражданской защиты от дежурного Кировского отдела полиции поступил сегодня, 10 апреля, около 6 часов утра.

Молодой человек, увлекающийся паркуром, с утра пораньше решил покорить очередную высоту – 3-этажный дом на улице Свердлова. Без помощи каких-либо приспособлений он сумел добраться почти до третьего этажа, а вот спуститься обратно самостоятельно уже не смог.

На помощь пришлось вызывать автовышку.

- Не задев стоящих рядом машин, водитель поднял люльку, а спасатель помог покорителю зданий влезть в нее. На земле паркурщика передали сотрудникам полиции, - сообщает МКУ «Центр гражданской защиты» Ярославля.

И напоминает, что подобные трюки могут быть опасны для жизни и здоровья.

В Ярославле со стены дома сняли паркурщика.Группа "ГУ "Центр гражданской защиты" Ярославль ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU