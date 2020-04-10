Ярославские спасатели сняли со стены 3-этажного дома паркурщика. ВИДЕО
Вызов спасателям Центра гражданской защиты от дежурного Кировского отдела полиции поступил сегодня, 10 апреля, около 6 часов утра.
Молодой человек, увлекающийся паркуром, с утра пораньше решил покорить очередную высоту – 3-этажный дом на улице Свердлова. Без помощи каких-либо приспособлений он сумел добраться почти до третьего этажа, а вот спуститься обратно самостоятельно уже не смог.
На помощь пришлось вызывать автовышку.
- Не задев стоящих рядом машин, водитель поднял люльку, а спасатель помог покорителю зданий влезть в нее. На земле паркурщика передали сотрудникам полиции, - сообщает МКУ «Центр гражданской защиты» Ярославля.
И напоминает, что подобные трюки могут быть опасны для жизни и здоровья.
В Ярославле со стены дома сняли паркурщика.Группа "ГУ "Центр гражданской защиты" Ярославль ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU