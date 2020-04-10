Ярославские активисты помогли американке вернуться на родину

10 Апр 2020 2020-04-10T13:44:51+03:00

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В трудной ситуации из-за пандемии коронавируса оказалась жительница американского штата Колорадо Маргарет Э. В Ярославскую область она приехала в конце прошлого года, ездила по православным местам и благотворительным фондам.

Когда коронавирусная инфекция начала семимильными шагами ходить по планете, Государственный департамент выпустил заявление о необходимости гражданам США вернуться домой, пообещав всяческое содействие с выездом. Маргарет, как законопослушная гражданка, ослушаться не могла, но проблема заключалась в том, что билеты домой у нее были куплена на более позднюю дату. В посольстве Америки в Москве женщине предложили снять за свой счет гостиницу и самой же оплатить билет домой. Ну и посоветовали обратиться к российским властям, вдруг те чем помогут.

И помогли.

- Гуманитарные активисты Ярославской области разместили Маргарет на своей базе благотворительной организации, а ярославское УМВД помогло оформить все документы, необходимые для возвращения в США. Православные общественники тоже не бросили – оказали помощь с покупкой билетов. Так что теперь американская путешественница наконец-то сможет вернуться на родину, - рассказал источник КП-Ярославль.

ИСТОЧНИК KP.RU