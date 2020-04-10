Все пенсии за апрель в Ярославской области выплатят до 12 числа

10 Апр 2020 2020-04-10T11:33:21+03:00

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В апреле Почта России пенсии и социальные выплаты жителям Ярославской области доставит досрочно. Все выплаты ярославцам должны принести до 12 апреля.

- По согласованию с отделением Пенсионного фонда по Ярославской области пенсии и пособия за текущий месяц будут доставлены досрочно. Чтобы помочь осуществить Почте России эту важную социальную функцию, необходимо, чтобы все получатели региона в этот период времени находились дома, - обращается к ярославцам ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU