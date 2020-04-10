В Рыбинске заделают ямы на дорогах
Стоимость работ оценили в 10 миллионов рублей
Сейчас ремонт идет на пересечении Плеханова и ЖелезнодорожнойФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске продолжаются работы по ямочному ремонту. В рамках контракта на дорогах устранят деформации и повреждения. Сейчас ремонт идет на пересечении Плеханова и Железнодорожной.
- Погода позволяет полноценно проводить дорожные работы. Сейчас подрядчик снимает старое покрытие. На сложной транспортной развязке ремонт выполнят картами. Затем на дорогах всего города устранят наиболее крупные дефекты, - подчеркнула директор департамент ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.
Стоимость работ составит около 10 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU