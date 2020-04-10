В Рыбинске заделают ямы на дорогах

10 Апр 2020 2020-04-10T11:11:51+03:00

Сейчас ремонт идет на пересечении Плеханова и Железнодорожной Фото: Администрация Рыбинска

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В Рыбинске продолжаются работы по ямочному ремонту. В рамках контракта на дорогах устранят деформации и повреждения. Сейчас ремонт идет на пересечении Плеханова и Железнодорожной.

- Погода позволяет полноценно проводить дорожные работы. Сейчас подрядчик снимает старое покрытие. На сложной транспортной развязке ремонт выполнят картами. Затем на дорогах всего города устранят наиболее крупные дефекты, - подчеркнула директор департамент ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Стоимость работ составит около 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU